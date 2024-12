POL-OS: Osnabrück: Nachtrag zur Meldung "Schwerer Unfall zwischen zwei Radfahrern" vom 06.12.2024

Melle (ots) - Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, kam es zwischen 9:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Buerschen Straße in Melle. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Erdgeschosswohnung und entwendeten dabei Schmuck und Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der ...

