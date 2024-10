Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei fasst zwei Automatensprenger

Erfurt (ots)

In Erfurt explodierten in der Nacht zu Mittwoch gleich zwei Zigarettenautomaten. Zunächst unbekannte Täter hatten die beiden Automaten gegen 02:00 Uhr im Alfred-Delp-Ring mit einem Sprengkörper derart beschädigt, so dass sie an die Zigaretten und das Bargeld gelangten. Durch die Sprengung wurde zudem ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei der Automatensprenger im Alter von 17 Jahren schließlich in Tatortnähe festgestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden auch für weitere Automatensprengungen in Erfurt verantwortlich sein könnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie an ihre Eltern übergeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell