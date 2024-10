LPI-EF: Keine Blindflüge im Herbst!

Erfurt (ots) - In der Erfurter Altstadt wurde Montagvormittag eine Autobesitzerin von ihrem eigenen Fahrzeug eingeklemmt und dabei leicht verletzt. Eine 83-Jährige hatte ihren Opel gegen 11:30 Uhr kurzzeitig in der Straße Am Johannestor abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Auto zurückkam und einsteigen wollte, setzte sich der Wagen eigenständig in Bewegung. Die Seniorin stürzte daraufhin und wurde zwischen der ...

