Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen nach Radfahrerkollision gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Freitagmittag (22.03., 13.35 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Fürstenstraße/ Paderborner Straße im Ortsteil Kaunitz eine Kollision zweier Radfahrender. Zuvor befuhr eine 22-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit ihrem Pedelec den rechten Gehweg der Paderborner Straße und beabsichtigte in die Fürstenstraße in Fahrtrichtung Delbrücker Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den gleichen Radweg in entgegengesetzter Richtung. Im Einmündungsbereich der Straßen kam es trotz versuchtem Ausweichmanöver der 22-Jährigen zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer kümmerte sich nicht weiter um die gestürzte Radfahrerin, sondern setzte seinen Weg kurz darauf fort.

Der Beschreibung nach war der Mann zwischen 60 - 70 Jahren alt, hatte graue Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Er war auf einem Damenrad unterwegs.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer konnte das Unfallgeschehen beobachten oder kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

