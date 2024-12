POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall auf der Hansastraße- Radfahrerin schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend trieb ein Dieb sein Unwesen in Quakenbrück. Der Unbekannte drang in der Zeit von 19.40 Uhr bis 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Barbarastraße ein. Er öffnete gewaltsam die Terrassentür und durchsuchte die Räumlichkeiten des Hauses. Anschließend flüchtete der Kriminelle mit diversem Diebesgut in unbekannte Richtung. ...

mehr