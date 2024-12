Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zeugen gesucht nach Einbruch in Supermarkt

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (21:45 Uhr) bis Donnerstagmorgen (06:00 Uhr) kam es bei einem Supermarkt am Lechtinger Kirchweg zu einem Einbruch. Die Täter verschafften sich über das Dach mithilfe einer Flex Zutritt in das Gebäude. Dort versuchten sie anschließend Bargeld aus einem Geldautomaten zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter 05461/94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell