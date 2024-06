PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendlicher Randalierer greift Mitbewohner an +++ Frau sexuell belästigt +++ Von der Fahrbahn abgekommen

Bad Schwalbach (ots)

Jugendlicher Randalierer greift Mitbewohner an, Schlangenbad-Wambach, Am Hohlbusch, Dienstag, 04.06.2024, 21.35 Uhr

(ro)Am Dienstagabend hat im Schlangenbader Ortsteil Wambach ein betrunkener 17-Jähriger, der schon wie gestern berichtet am Montag in einem Linienbus randaliert und im weiteren Verlauf drei Polizisten verletzt hatte, einen Mitbewohner angegriffen. Gegen 21.35 Uhr wurde der Polizei ein Randalierer mit Messer in einer Unterkunft in der Straße "Am Hohlbusch" gemeldet. Die entsandten Streifen trafen erneut den sichtlich alkoholisierten und aggressiven Jugendlichen an und konnten ihn festnehmen. Er soll zuvor über eine Garage auf einen Balkon des Wohngebäudes geklettert und über die Balkontür ins Treppenhaus gelangt sein. Dort habe er mit einem Schraubendreher auf einen Glaseinsatz einer Tür eingeschlagen und diesen beschädigt. Als er von einem 40-jährigen Bewohner darauf angesprochen wurde, ließ der Randalierer von der Tür ab und ging mit dem Schraubendreher auf den Mann zu. Der 40-Jährige konnte den Jugendlichen jedoch zur Seite schubsen. Anschließend flüchtete der Aggressor wieder über die Garage auf die Straße vor der Unterkunft, wo er schließlich von den Polizeibeamten festgenommen und erneut dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Nach einer Gefährderansprache durfte der 17-Jährige die Polizeistation am heutigen Mittag wieder verlassen.

Frau sexuell belästigt, Rüdesheim, Marktplatz, Dienstag, 04.06.2024, 13.10 Uhr

(ro)Am Dienstagmittag ist in Rüdesheim eine Frau sexuell belästigt worden. Die 24-Jährige war gegen 13.10 Uhr am Marktplatz unterwegs, als ein Unbekannter die Frau unsittlich berührte und danach davonlief. Nachdem die Polizei informiert worden war, fahndeten die Streifen nach dem Mann und konnten ihn stark alkoholisiert am Adlerturm antreffen. Er wurde zwecks Personalienfeststellung zur Dienststelle verbracht, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um weitere Hinweise.

Von der Fahrbahn abgekommen, Hünstetten, Wallbach, August-Bücher-Straße, Dienstag, 04.06.2024, 17.05 Uhr

(ro)In Hünstetten-Wallbach ist eine 55-jährige Frau am Dienstag mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Um 17.05 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Seat die August-Bücher-Straße in Richtung der Bundesstraße 417. In Höher der Straße "Auf der Langwies" verlor sie nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über ihren Seat und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und einem Holzschild zusammen. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei verletzt und von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Seat musste vor Ort abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.500 Euro.

