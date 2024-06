PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Kellerverschläge geöffnet +++ Motorräder in Walluf und Rüdesheim gestohlen +++ Großflächigen Schriftzug in Weinberge gemalt +++ Frontalzusammenstoß bei Idstein

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Kellerverschläge geöffnet, Geisenheim, Klausstraße, Festgestellt: Sonntag, 02.06.2024, 15:30 Uhr

(fh)In Geisenheim haben Unbekannte am Wochenende mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Am Sonntagnachmittag stellten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrparteienhauses in der Klausstraße fest, dass ihre Kellerverschläge angegangen worden waren und riefen die Polizei. Der oder die Täter hatten sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt in das Wohnhaus begeben und im Keller die Schlösser von sieben Verschlägen geknackt. Angaben zum Diebesgut können bislang noch nicht gemacht werden. Wie die Täter ins Haus gelangen und anschließend fliehen konnten, ist ebenfalls unklar. Der verursachte Sachschaden dürfte sich im mittleren dreistelligen Bereich bewegen.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim.

2. Harley-Davidson über Nacht gestohlen, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Samstag, 01.06.2024, 22:30 Uhr bis Sonntag, 02.06.2024, 14:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Rüdesheim ein Motorrad der Marke "Harley-Davidson" entwendet. Am Samstagabend stellte der Besitzer seine rote Maschine im Wert von etwa 30.000 Euro gegen 22:30 Uhr während einer Motorradveranstaltung auf der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 18 ab. Als er am darauffolgenden Nachmittag zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Motorrad gestohlen worden war. Zuletzt war am Zweirad das Kennzeichen "BIN-HD 85" angebracht gewesen.

Die Polizei in Rüdesheim ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Großflächigen Schriftzug in Weinberge gemalt, Rüdesheim am Rhein, Rüdesheimer Rosenstock, Sonntag, 02.06.2024

(fh)In den vergangenen Tagen haben unbekannte Vandalen einen großflächigen Schriftzug in die Weinberge bei Rüdesheim gesprüht. Am Montag meldeten sich Bewohner aus Bingen bei der Polizei, da sie von der anderen Rheinseite aus einen großflächigen Schriftzug in den Weinbergen im Bereich "Rüdesheimer Rosenstock" wahrnehmen konnten. Daraufhin fuhr eine Polizeistreife zur besagten Örtlichkeit und konnte dort eine großflächig bemalte Mauer feststellen. Die Reinigungsarbeiten der Sachbeschädigung werden auf gut 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Motorrad aus Einfahrt mitgenommen, Walluf, Am Klingenweg, Donnerstag, 30.05.2024, 22:00 Uhr bis Freitag, 31.05.2024, 08:00 Uhr

(fh)In Walluf stahlen in der Nacht zum Freitag Langfinger ein Motorrad. Gegen 22:00 Uhr wurde die mattgrüne KTM-Maschine in einer Einfahrt in der Straße "Am Klingenweg" abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Am Freitagmorgen fehlte dann jedoch von dem Motorrad jede Spur. Denkbar ist, dass die Täter im Schutze der Dunkelheit das Lenkradschloss des Motorrads knackten und dieses anschließend über einen angrenzenden Feldweg davonschoben.

Die Eltviller Polizei ermittelt in der Sache und nimmt Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5. Verletzte bei Frontalzusammenstoß, Landesstraße 3274, Höhe Auffahrt zur Autobahn 3, Montag, 03.06.2024, 07:50 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 3274 bei Idstein ein frontaler Zusammenstoß, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 28 Jahre Frau aus Südhessen mit ihrem Renault Zoe die Landesstraße von Idstein in Richtung A3. Die 28-Jährige beabsichtigte auf die Autobahn aufzufahren, übersah dabei jedoch einen BMW X1, welcher von einer 39-Jährigen in die entgegengesetzte Richtung gelenkt wurde. Es folgte der Zusammenstoß beider Pkw, bei dem die beiden Fahrerinnen verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht wurden. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftliche Totalschäden und mussten abgeschleppt werden.

