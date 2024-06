PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrüche+++Pkw zerkratzt+++Unfallfluchten+++Verletzte bei Unfällen

Bad Schwalbach (ots)

+++Einbrüche

1. Taunusstein, Freudenthaler Straße, Samstag, 01.06.2024, 13:00 - 19:00 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es in der Freudenthaler Straße, Ecke An der Heckenmühle, in Taunusstein-Wehen zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und drangen so ins Haus ein. Entwendet wurde Schmuck im Wert von etwa 1.000 EUR.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

2. Geisenheim, Von-Lade-Straße/Eibinger Weg, Hochschule Geisenheim, Freitag, 31.05.2024, 16:00 Uhr bis Samstag, 01.06.2024, 09:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in ein Gewächshaus/Wintergarten der Hochschule Geisenheim ein. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Später wurde dann in einer weiteren aufgehebelten Räumlichkeit der Hochschule ein aufgeflexter Tresor gefunden, der aus einem weiteren Einbruch stammt.

An den beiden aufgehebelten Räumen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722-91120 entgegen.

3. Rüdesheim am Rhein, Marienthaler Straße, Samstag, 01.06.2024, 02:00 - 05:30 Uhr.

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Samstag Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Hotels und entwendeten daraus einen Tresor sowie Bargeld aus Kassen in unterschiedlichen Währungen. Der Schaden liegt im unteren 4-stelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722-91120 entgegen.

+++Pkw zerkratzt

Geisenheim, Schloßheide, Samstag, 01.06.2024, 13:15 - 15:20 Uhr.

Am Samstagmittag wird in Johannisberg ein geparkter Nissan, grau, auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 800 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722-91120 entgegen.

+++Unfallfluchten

1. Idstein, Niedernhausener Weg/Kronberger Straße, Freitag, 31.05.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 01.06.2024, 17:45 Uhr.

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im angegebenen Zeitraum den geparkten Ford Ka, schwarz, vermutlich beim Wenden oder Rangieren, erheblich an der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 entgegen.

2. Rüdesheim am Rhein, Gerichtsstraße, Freitag, 31.05.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.06.2024, 19:00 Uhr

Im angegebenen Zeitraum wurde in Rüdesheim am Rhein, Gerichtsstraße, Ecke Grabenstraße, der ordnungsgemäß geparkte Pkw, VW Golf, schwarz, an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722-91120 entgegen.

+++Verletzte bei Unfällen

1. Hünstetten, B417, "Hühnerberg", Samstag, 01.06.2024, 17:30 Uhr

Am frühen Samstagabend kam eine 22 Jahre alte Fahrerin aus Hünfelden mit ihrem VW Lupo auf der Fahrt von Kirberg in Richtung Wiesbaden im Bereich einer abschüssigen Rechtskurve, dem sogenannten "Hühnerberg" bei Wallbach, auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

2. Eltville am Rhein, Wallufer Straße, Samstag, 01.06.2024, 12:50 Uhr

Am Samstagmittag stürzte in der Wallufer Straße ein 57 Jahre alter Kradfahrer aus Kamp-Lintfort mit seinem 125er Motorrad auf regennasser Fahrbahn und verletzte sich dabei im Gesicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell