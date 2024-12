POL-OS: Ostercappeln/Venne: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Osnabrück (ots) - Hilter am Teutoburger Wald - Am Dienstag, den 3. Dezember 2024, gegen 23:15 Uhr, drangen drei maskierte Täter gewaltsam in die Behrenswerth-Tankstelle an der Osnabrücker Straße ein und entwendeten Tabakwaren. Anschließend verluden sie das Diebesgut in einen silbernen Audi-Kombi vor der Tankstelle. Nach ersten Ermittlungen war das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen GT-BQ 3067 zuvor gestohlen worden. ...

mehr