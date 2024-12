Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Kleingärten - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montag (09:00 Uhr) bis Dienstag (11:00 Uhr) kam es zu fünf Einbrüchen in Kleingartenparzellen an der Sedanstraße. Bei vier Taten blieb es glücklicherweise beim Versuch. In einem Fall entwendeten die Unbekannten Diebe jedoch unter anderem Alkohol und andere Gegenstände. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215.

