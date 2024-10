Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Mit Musik helfen - Spende für die Arbeit der Gedenk- und Bildungsstätte Liebenau

Nienburg (ots)

Nienburg, 28. Oktober 2024 - Beste Stimmung im Nienburger Theater: Das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen hat am Montagabend das Publikum begeistert und mit einem umfangreichen Repertoire für mitreißende Momente gesorgt. Unter der Leitung von Björn Vüllgraf und mit dem charismatischen Sänger Bendix Amonat an der Spitze, erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen unvergesslichen Abend voller musikalischer Höhepunkte.

Das Polizeiorchester Niedersachsen versteht es, Musikfreundinnen und -freunde zu fesseln und zu überraschen. Von klassischen Meisterwerken bis hin zu modernen Popsongs - die Darbietungen ließen das Publikum nicht nur zuhören, sondern auch mitschwingen und -summen. Die Atmosphäre im Nienburger Theater war elektrisierend und die Sitzreihen waren in Bewegung, als die Klänge durch den Saal hallten.

Der musikalische Abend wurde vom Rotary Club Nienburg-Neustadt in Zusammenarbeit mit der Polizeiakademie Niedersachsen und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburgorganisiert. Neben der erstklassigen Unterhaltung stand vor allem ein wichtiges Ziel im Fokus: die Unterstützung der Arbeiter Gedenk- und Bildungsstätte Liebenau, Dokumentations-stelle Pulverfabrik Liebenau e.V.

Die Spenden der Besucherinnen und Besucher und der Reinerlös aus dem Kartenverkauf fließen in die internationale Jugend- und Bildungsprojekte der Gedenk- und Bildungsstätte Liebenau.

"Nach 2023 war dies nun unser zweites gemeinsames Benefizkonzert hier in Nienburg. Dass wir mit dem Geld die Jugendarbeit der Gedenk- und Bildungsstätte unterstützen, unterstreicht die gute und enge Kooperation aller Beteiligten und zeigt, wie wichtig uns die Förderung junger Menschen und die Vermittlung von Geschichte und Erinnerungskultur ist", so Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen. Barbara Weissenborn, Präsidentin des Rotary Clubs Nienburg-Neustadt, fügte hinzu: "Es ist inspirierend zu sehen, wie Musik Menschen zusammenbringt und gleichzeitig einen so wichtigen Zweck unterstützt. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Toleranz und Verständnis in unserer Gesellschaft."

Martin Guse, Geschäftsführer des Vereins Dokumentationsstelle Pulverfabrik Liebenau, betonte: "Diese Spende hilft uns sehr, unsere internationale Bildungsarbeit fortzusetzen und das Bewusstsein für die Geschichte der NS-Zwangsarbeit in der Pulverfabrik zu schärfen. Am historischen Beispiel können wir die Bedeutung von Menschenrechten und Toleranz faktenbasiert und in persönlichen Begegnungen verdeutlichen."

Das Benefizkonzert war nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Musik helfen kann. Wir danken allen Beteiligten und Unterstützerinnen und Unterstützern, die diesen Abend möglich gemacht haben!

