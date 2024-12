Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Hilter am Teutoburger Wald - Am Dienstag, den 3. Dezember 2024, gegen 23:15 Uhr, drangen drei maskierte Täter gewaltsam in die Behrenswerth-Tankstelle an der Osnabrücker Straße ein und entwendeten Tabakwaren. Anschließend verluden sie das Diebesgut in einen silbernen Audi-Kombi vor der Tankstelle.

Nach ersten Ermittlungen war das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen GT-BQ 3067 zuvor gestohlen worden. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei Dissen bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Identifizierung der Täter führen können. Wer den silbernen Audi-Kombi vor oder nach der Tat gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell