Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Unfall zwischen zwei Radfahrern

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 14-Jähriger gegen 18:00 Uhr mit seinem Pedelec den Burenkamp in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Kleingärten kam ihm eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Räder frontal zusammen. Beide Radfahrer stürzten dadurch zu Boden. Der 14-jährige Osnabrücker verletzte sich dabei schwer. Die 53-Jährige, ebenfalls wohnhaft in Osnabrück, erlitt leichte Verletzungen. Beide Beteiligten kamen anschließend mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. An den Rädern entstanden Sachschäden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an.

