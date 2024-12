Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend trieb ein Dieb sein Unwesen in Quakenbrück. Der Unbekannte drang in der Zeit von 19.40 Uhr bis 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Barbarastraße ein. Er öffnete gewaltsam die Terrassentür und durchsuchte die Räumlichkeiten des Hauses. Anschließend flüchtete der Kriminelle mit diversem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Anhand von Videoaufzeichnungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 30 -35 Jahre

- Schlank

- 7-Tage Bart

- Blaue Cappy, rückwärts getragen

- Schwarze Kapuzenjacke, mit reflektierenden Elementen an der unteren, hinteren Seite

- Blaue Arbeitshose

- Schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln

Die Polizei Bersenbrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem Täter geben können, sich unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell