FW-WRN: Löschgruppe Langern feierte Kameradschaftsabend

Werne (ots) - Die Löschgruppe Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne richtet in diesem Jahr wieder den Martinszug in Langern aus. Treffpunkt dafür ist am Freitag, 8. November 2024, um 17:30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Langern, Langernstraße 35. Der Zug führt von dort ab zirka 17:45 Uhrin über die Langernstraße, die Straßen Am Sunderbach und Osticker Berg wieder zum Dorfgemeinschaftshaus. Nach dem Umzug gibt es ...

