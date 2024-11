Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Freiwillige Feuerwehr Werne wird innerhalb von 24 Stunden zu 7 Einsätzen gerufen

Werne (ots)

Ein einsatzreicher Reformationstag, sowie Allerheiligen stand für die Freiwillige Feuerwehr Werne auf dem Plan. Die Wehr wurde in 24 Stunden zu insgesamt 7 Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Am 31.10.2024 wurde der Löschzug Mitte um 16:10 Uhr zu einem Flächenbrand in die Lippwiesen alarmiert. Vor Ort brannte Unrat in einem kleinen Waldstück. Mit Hilfe des Waldbrandrucksacks wurde das Unrat abgelöscht. Einsatzende konnte gegen 17:00 Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-TLF3000-1].

Der nächste Alarm ging um 21:36 Uhr ein. An der Stockumer Straße sollte ein Müllcontainer am dortigen Hagebaumarkt brennen. Bei eintreffen brannte eine Papiertonne an der Straße. Diese wurde von einem Trupp mit einem C-Rohr abgelöscht und abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Einsatzende konnte gegen 22:20 Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-HLF20-1].

Der Start in den Feiertag für die Wehr war um 02:51 Uhr. Es sollte eine Mülltonne in der Straße Holtkamp in Werne-Mitte brennen. Vor Ort brannte eine Papiertonne noch leicht, nachdem die ersteingetroffene Polizeistreife bereits mit einem Feuerlöscher Löschmaßnahmen eingeleitet hatte. Ein Trupp nahm Nachlöscharbeiten vor und kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera. Einsatzende konnte gegen 03:15 Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1].

Der nächste Alarm erreichte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte um 04:06 Uhr. Es sollte Müll in der Straße Beckingshof in Werne-Mitte brennen. Vor Ort brannte eine Papiertonne, die mittels Schnellangriff von einem Trupp abgelöscht worden war. Einsatzende konnte gegen 04:45 Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1].

Am Morgen wurde der Innenstadtzug um 10:56 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_TÜR - hilflose Person hinter Tür" in die Tenhagenstraße in Werne-Mitte alarmiert. Vor Ort konnte die Wohnung über den Balkon begangen werden und eine Patientin dem Rettungsdienst übergeben werden. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1]. Einsatzende konnte gegen 11:15 Uhr gemeldet werden.

Um 11:25 Uhr wurde der Löschzug Mitte zu einem Einsatz gerufen, wie er in jedem Bilderbuch einer Feuerwehr steht: Katze im Baum. Vor Ort wurde eine vierteilige Steckleiter vorgenommen, um mit Tierrettungsgerät die Katze aus dem Baum zu holen. Die Rettung der Katze gestaltete sich aufgrund der Dichte der Äste und der Örtlichkeit des Baumes etwas schwierig, die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Vierbeiner allerdings wohlauf an die Besitzerin übergeben. Einsatzende konnte gegen 12:20 Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1].

Noch während der Tierrettung an der Glückaufstraße konnte die Drehleiter wieder einrücken und ist mit dem Rüstwagen zu einem Verkehrsunfall auf die Nordlippestraße alarmiert worden. Vor Ort musste nach einem Verkehrsunfall ein Verkehrsschild, welches in den öffentlichen Verkehrsraum reinragte, entfernt werden. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-RW1-1, 1-HLF20-1], Einsatzende konnte gegen 12:40 Uhr gemeldet werden.

