Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 82-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei und leistet Widerstand

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurde eine Polizeistreife auf dem Petersburger Wall gegen 18:45 Uhr auf einen Mercedes-Fahrer aufmerksam. Dieser war den Beamten kein Unbekannter. Der 82-Jährige verursachte wenige Stunden zuvor einen Auffahrunfall am Johannistorwall. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Zweifel an der körperlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs. Die Polizei untersagte dem Senior daraufhin die Weiterfahrt und beschlagnahmte auf Anordnung einer Richterin den Führerschein. Dies hielt den 82-Jährigen offensichtlich jedoch nicht davon ab seine Fahrt fortzusetzen. Als die Beamten den Mann schließlich auf dem Erich-Maria-Remarque-Ring anhalten wollten, reagierte dieser weder auf Blaulicht noch auf sonstige Anhaltesignale. Anstatt dessen beschleunigte der Senior sein Fahrzeug und leistet sich eine Verfolgungsfahrt im dichten Verkehr durch die Osnabrücker Innenstadt. Kurz hinter der Einmündung zur Liebigstraße hupte der Mercedes-Fahrer und fuhr anschließend regelrecht Slalom durch die wartenden Fahrzeuge. Auch die rote Ampel in Höhe des Altstadtbahnhofes stoppte den Senior nicht. Trotz einiger Passanten fuhr der 82-Jährige über diese drüber und raste mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. In Höhe der Einmündung zur Hansastraße gelang es den Polizisten aufzuschließen. Der Senior fuhr jedoch plötzlich nach rechts über die Busspur in Richtung des Bürgersteigs. Auf diesem setzte er seine Fahrt für einige Meter fort. Zwei bislang unbekannte Fußgänger konnten dem Fahrzeug nur durch einen Sprung zur Seite ausweichen. Zum Schutz weiterer Fußgänger gelang es den eingesetzten Beamten schließlich den Funkstreifenwagen quer vor dem Mercedes auf dem Gehweg zu positionieren. Der 82-Jährige hielt daraufhin endlich an. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, forderten sie den Senior mehrfach auf, die Autotür zu öffnen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach. Dieser trat stattdessen erneut auf das Gaspedal - dieses Mal jedoch glücklicherweise im Leerlauf. Erst nach der Androhung der gewaltsamen Öffnung der Fahrertür ging diese schließlich auf. Der 82-Jährige verhielt sich im weiteren Verlauf aggressiv und wurde folglich mit Zwang aus seinem Mercedes geholt. Auch bei der darauffolgenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte sich loszureißen. Der 82-Jährige sowie die 28-jährige Polizeibeamtin und ihr 27-jähriger Kollege erlitten dabei leichte Verletzungen. Mithilfe weiterer Polizeikräfte konnte der 82-Jährige schließlich für weitere Maßnahmen einer Polizeidienststelle zugeführt werden. Dort verbrachte der Mann eine Nacht im Gewahrsamsbereich. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und die Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu der Verfolgungsfahrt geben können oder selbst durch den Mercedes-Fahrer gefährdet oder genötigt worden sind, melden sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2533 (tagsüber) oder unter -2215. Insbesondere sucht die Polizei nach den zwei Fußgängern, die sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem Mercedes retten konnten.

