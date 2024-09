Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 15.09.2024, gegen 03:45 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung in der Ludwigshafener Innenstadt ein Pkw auf, welcher sehr langsam und unsicher fuhr. Im Stadtteil Süd wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei der 25-Jährigen Fahrerin aus Ludwigshafen starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest der Fahrerin ergab einen Wert von 1,26 Promille. Durch einen Polizeiarzt wurde der Frau eine Blutprobe in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entnommen. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sie darf vorerst kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug mehr führen.

