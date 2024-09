Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist in Mülfort

Mönchengladbach (ots)

An der Hövelstraße hat sich am Montag, 16. September, um 15.30 Uhr ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise einer Anwohnerin durch das Fenster ihrer Erdgeschosswohnung gezeigt.

Laut eigenen Angaben hatte die Frau sich in ihrem Wohnzimmer befunden, als sie vor ihrem Fenster plötzlich den unbekannten Tatverdächtigen auf dem Gehweg vor dem Haus bemerkte. Er habe sie angestarrt und sich in die Hose gegriffen, wo er sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Als die Zeugin ihm zugerufen habe, dass sie die Polizei verständigen werde, habe sich der Mann entfernt.

Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach ihm. Er soll ungefähr 30 Jahre alt sein, hat kurze dunkle Haare und einen Bart und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell