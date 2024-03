Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Mehrfamilienhaus

Schleiden-Herhahn (ots)

Am Donnerstag (28. März) geriet gegen 00.40 Uhr der Dachstuhl von einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Römerstraße in Schleiden-Herhahn in Brand.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen in dem Wohnhaus.

Im Verlauf der Nacht brannte das Wohnhaus bis auf die Grundmauern nieder.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Bereich.

Es wurde eine Anzeige bezüglich einer vorsätzlichen Brandstiftung gefertigt.

