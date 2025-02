Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Werkzeug aus Baustellenfahrzeug entwendet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Velener Straße;

Tatzeit: zwischen 16.02.2025, 20.15 Uhr, und 17.02.2025, 07.00 Uhr;

Diverse Werkzeuge aus einem Baustellenfahrzeug entwendet haben bislang Unbekannte an der Velener Straße in Heiden. Um an ihre Beute zu kommen, öffneten sie in der Nacht zum Montag gewaltsam ein Fenster des Transporters sowie eine Kiste, die sich auf der Ladefläche befunden hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02871) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell