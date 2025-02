POL-BOR: Gescher - Pkw entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Dingdener Straße; Tatzeit: 17.02.2025, 14.16 Uhr; Eine Tankstelle überfallen hat ein bislang unbekannter Täter an der Dingdener Straße in Bocholt. Ein Angestellter der Firma verließ am Montag gegen 14.15 Uhr den Verkaufsraum. In Höhe der Zapfsäulen kam ihm ein Mann entgegengerannt. Der Unbekannte verlangte die Herausgabe von Bargeld, schlug dem Angestellten ins Gesicht und riss ...

mehr