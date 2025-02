POL-PDLD: Betrunken Unfall verursacht

76889 Dierbach (ots) - Am Freitag, den 07.02.2025 wurde im Zeitraum von 10:00 - 14:30 Uhr ein schwarzer VW Golf, welcher in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 86 geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift. Am Golf entstand Sachschaden an der Fahrerseite in Höhe von ca. 1300 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, soll sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der ...

