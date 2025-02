POL-PDLD: 76889 Dierbach: Auto gestreift und abgehauen

Landau (ots) - Am 06.02.2025 wurde am Nachmittag das bestehende Einfahrtsverbot gemäß Zeichen 267 am Busbahnhof in Landau kontrolliert. Innerhalb von 30 Minuten mussten diesbezüglich sieben Fahrzeugführer beanstandet werden. Diese wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegt. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: ...

mehr