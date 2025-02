Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Insheim (ots)

Am 06.02.2025 wurde gegen 09:10 Uhr in der Hauptstraße in Insheim bei Sanierungsarbeiten an Kanalleitungen die dortige Gasringleitung beschädigt. Die Beschädigung der Leitung wurde durch Baggerarbeiten verursacht. Hierbei kam es kurzzeitig zu Gasaustritt. Die Beschädigung konnte durch eine verständigte Fachfirma behoben werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

