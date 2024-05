POL-RE: Waltrop: Einbruch auf der Hilbertstraße - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Auf der Dülmener Straße kam es zu einem Alleinunfall, bei dem sich ein 50-Jähriger leicht verletzte. Außerdem entstand 10.000 Sachschaden. Der Mann aus Dorsten war am Sonntagvormittag (11:45 Uhr) mit seinem Auto in Richtung Haltern am See unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Der 50-Jährige musste mit leichten ...

