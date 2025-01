Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Portemonnaie gestohlen - Zeugen gesucht

Siegburg/Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (30. Januar) trieben Taschendiebe ihr Unwesen in Sankt Augustin und Siegburg.

Gegen 11:00 Uhr hielt sich eine 87-jährige Seniorin in einem Geschäft für Haushalts-, Dekorations- und Bekleidungsartikel an der Südstraße in Sankt Augustin auf. Ihre Handtasche hatte sie dabei über den Griff ihres Rollators gehangen. Nachdem sie sich einige Artikel in dem Geschäft angesehen hatte, musste sie feststellen, dass die Handtasche entwendet worden war. In der Tasche befand sich ihr Portemonnaie mitsamt einem dreistelligen Bargeldbetrag sowie ihre EC-Karte und ihr Mobiltelefon.

Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen konnte die Seniorin nicht machen. Zudem stellte sich heraus, dass der oder die unbekannten Täter unmittelbar nach dem Diebstahl zu einer Bank gegangen waren und dort mit der entwendeten EC-Karte knapp 1500 Euro Bargeld abgehoben hatten. Die 87-Jährige ließ ihre EC-Karte sperren.

In Siegburg wurde ein 49-jähriger Mann aus Niederkassel Opfer von Dieben. Um 11:20 Uhr befand sich der 49-Jährige auf der Wilhelmstraße in Höhe des Kreishauses, als ihm drei Jugendliche entgegenkamen. Zunächst sprachen sie ihn auf englischer Sprache an und stellten sich dabei im Halbkreis um ihn. Der Geschädigte fragte, woher sie denn kommen, woraufhin die Jugendlichen in deutscher Sprache entgegneten, dass sie aus Deutschland kämen. Danach gingen sie weg.

Im Anschluss stellte der 49-Jährige fest, dass seine Geldbörse mitsamt einem dreistelligen Bargeldbetrag aus seiner Hosentasche entwendet worden war.

Die drei Jugendlichen kann er folgendermaßen beschreiben:

Die beiden männlichen Tatverdächtigen sind im Alter von 14 bis 16 Jahren und etwa 160 bis 170 cm groß. Beide haben braune Haare und trugen schwarze Jeans. Einer der beiden trug eine blaue, der andere eine schwarze Jacke.

Die weibliche Unbekannte ist ebenfalls im Alter von 14 bis 16 Jahre und zwischen 170 und 180 cm groß. Sie hat braune lange Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, einem grauen T-Shirt und einer blauen Jeans.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen der Taschendiebstähle machen? Kontakt der Polizei in Siegburg: 02241 541-3121 Kontakt der Polizei in Sankt Augustin: 02241 541-3321

Die Polizei rät, immer aufmerksam zu sein und Wertsachen im Auge zu behalten. Nehmen Sie nur so viel Geld mit sich, wie Sie benötigen. Stecken Sie Geld und Wertsachen immer sicher in eine verschließbare, möglichst körpernahe Tasche, die sie vor dem Körper tragen sollten. Bewahren Sie EC-Karte und die dazugehörige PIN niemals zusammen auf. Sollten Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei. #AugenAufTascheZu (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell