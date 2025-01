Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst Fußgängerin

Hennef (ots)

Im Rahmen eines Verkehrsunfalls in Hennef erfasste am Donnerstag (30. Januar) ein Pkw eine Fußgängerin. Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Auto aus Richtung Dambroich kommend über die Rotter Straße im Ortsteil Söven. In Höhe der Straße "Am Fronhof" wollte die Fußgängerin die Rotter Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Aus Sicht des Ford-Fahrers kam die Henneferin von links. Zum Unfallzeitpunkt regnete es und die Dämmerung hatte eingesetzt. Der 61-Jährige aus Siegburg gab der Polizei gegenüber später an, die 64-jährige Frau nicht gesehen zu haben. Er erfasste sie mit der Fahrzeugfront. Die Fußgängerin fiel auf die Motorhaube, prallte gegen die Windschutzscheibe und von dort auf die Straße. Dabei zog sie sich nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen zu. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fiesta entstand geringer Sachschaden, der sich nach einer ersten Schätzung auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag beläuft. Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren und nahm die Aussagen der Unfallbeteiligten sowie unabhängiger Zeugen zum Unfallhergang auf. Im Anschluss fertigten die Beamten eine Verkehrsunfallanzeige. Darin muss sich der 61-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. Die Polizei mahnt zu gegenseitiger Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Besonders bei schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen sollten Kraftfahrzeugfahrende ihre Fahrweise anpassen, die Geschwindigkeit reduzieren, den Sicherheitsabstand erhöhen und besonders aufmerksam sein. Fußgänger und Radfahrer können durch geeignete, möglicherweise reflektierende Kleidung die eigene Sichtbarkeit und somit auch ihre Sicherheit erhöhen. (Uhl) #Leben

