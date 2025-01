Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handfeste Auseinandersetzung am frühen Morgen

Meiningen (ots)

Zu einer unschönen Begegnung kam es am Freitag, den 03.01.2025 bereits um kurz nach fünf Uhr morgens in der Straße Am Bielstein in Meiningen. Der dortige Verbrauchermarkt wurde zu dieser Zeit von einem LKW beliefert. Ein Bewohner des angrenzenden Wohnkomplexes wurde dadurch geweckt und suchte, in der Überzeugung, die Belieferung des Marktes sei erst ab sechs Uhr zulässig, den Lieferfahrer auf, um ihn zu rügen. Dabei gerieten die beiden Männer in Streit, welcher in einer kurzen Schlägerei endete. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand. Die hinzugerufene Polizei nahm wechselseitige Anzeigen wegen Körperverletzung auf. Inwiefern die Lieferung bereits in den frühen Morgenstunden statthaft war oder nicht, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Ordnungsbehörde regelt mittels Verordnung und Ausnahmegenehmigungen derartige Angelegenheiten, wenngleich es sich in diesem Fall wohl um eine Vereinbarung zwischen dem Markt und dem Vermieter der Wohnungen gehandelt haben soll, welche dem Lieferfahrer nicht geläufig war.

