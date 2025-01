Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mauer beschädigt und abgehauen

Leimbach (ots)

Am Samstag den 04.01.2025 wurde in der Zeit von 11:30 Uhr - 12:30 Uhr eine Grundstückmauer / Grundstückszaun in der Bernhardshaller Straße in Leimbach beschädigt. Ein Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Rangieren mit dieser. Der unbekannte Verursacher verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Tel.Nr.: 03695/5510

