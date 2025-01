LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Suhl (ots) - Zwischen dem 26.12.2024, 20.00 Uhr und dem 03.01.2025, 07.50 Uhr dringen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Karl-Marx-Straße in Suhl ein und entwenden aus der Garage zwei Fahrräder im Gesamtwert von 11649 Euro sowie diverses Werkzeug im Wert von ca. 150 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 ...

