LPI-SHL: Nach Unfall im Baum hängengeblieben

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 16:00 Uhr den Steinweg in Meiningen in Richtung Stadtzentrum. Ohne zu schauen, kreuzte er den Spitalweg und touchierte dabei den an der Einmündung wartenden Seat einer 33-jährigen Frau. Der Radler kam kurz aus dem Tritt, sammelte sich und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, ...

mehr