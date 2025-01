LPI-SHL: Radler stürzte - Alkoholtest positiv

Gießübel (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagabend eine Eingangstür an einem Haus in der Neubrunnstraße in Gießübel aufzubrechen. Er verursachte Sachschaden am Türblatt und am Schloss, schaffte es aber nicht, ins Innere zu gelangen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0001476/2025 bei der Polizeiinspektion ...

mehr