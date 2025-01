Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall an der Viaduktkreuzung

Suhl (ots)

Bereits am Mittwoch befuhr ein 29-jähriger Suzuki-Fahrer gegen 18:30 Uhr die Würzburger Straße in Suhl und wollte an der Viaduktkreuzung geradeaus in die Friedrich-König-Straße fahren. Seine Ampel zeigte Grün. In dem Moment, als er sich bereits im Kreuzungsbereich befand, kam ein 34-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Zella-Mehlis angefahren, missachtete die für ihn geltende rote Ampel, fuhr geradeaus und stieß mit dem Suzuki des 29-Jährigen zusammen. Beide Fahrer, eine im VW befindliche 69-jährige Frau und ein 3 Jahre altes Kind verletzten sich leicht. Die Autos waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell