Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Ein 44-jähriger Altenburger konnte am gestrigen 02.12.2024 als Täter von mehreren Diebstählen ermittelt werden. Der Mann hatte zunächst gegen 14:30 Uhr in einem Geschäft in der Johannisstraße Bekleidung sowie eine Pflanze gestohlen und kurz darauf in einem anderen Geschäft auf dem Altenburger Markt eine Handtasche entwendet. Später wurde er im stark alkoholisierten Zustand gegen 18:20 Uhr beim Diebstahl von Lebensmitteln in einem Supermarkt in der Klostergasse durch das Personal gestellt und der Polizei übergeben. Bei ihm stellten die Beamten einen Alkoholwert von 2,10 Promille fest. Anschließend wurde der Beschuldigte zur Unterbindung von weiteren Straftaten in eine polizeiliche Gewahrsamszelle eingeliefert. Neben den angezeigten Diebstahlsdelikten wird geprüft, ob der Beschuldigte für weitere Straftaten verantwortlich ist.

