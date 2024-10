Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (380/2024) Hakenkreuzschmierereien in Wohnkomplex an Göttinger Maschmühlenweg - Mutmaßlich Tatverdächtiger von Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg

Nacht zu Donnerstag, 3. Oktober, und Freitag, 4. Oktober, gegen 07.30 Uhr GÖTTINGEN (jk) - In einem Wohnkomplex am Göttinger Maschmühlenweg sind in der Nacht zu Donnerstag (03.10.24) eine Vielzahl Hakenkreuze und das Kürzel "AFD" im Treppenhaus und in den Fluren mehrerer Etagen geschmiert worden. Insgesamt wurden knapp 80 großflächig mit Sprühfarbe aufgebrachte Schmierereien festgestellt. Das Staatschutzkommissariat ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unbekannt.

Nach Zeugenhinweis: Tatverdächtiger ermittelt

Der Taten dringend verdächtig ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Mann aus Göttingen. Ein Zeuge beobachtete den 40-Jährigen am Freitagmorgen (04.10.24) wie er in dem Haus Hakenkreuze sprühte und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen noch vor dem Gebäudekomplex an und überprüften ihn. Aufgrund der festgestellten Tatumstände geht das Staatsschutzkommissariat davon aus, dass er auch für die Schmierereien in der Nacht zu Donnerstag als Täter in Frage kommt.

Beweismittel in Wohnung beschlagnahmt

In der Wohnung des Göttingers stießen die Ermittler bei einer mit richterlichem Beschluss erfolgten Durchsuchung auf diverse, belastende Beweismittel und beschlagnahmten diese. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen entlassen.

Tatmotiv unbekannt

Der 40-Jährige ist staatsschutzpolizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten. Sein Tatmotiv ist unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell