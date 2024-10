POL-GÖ: (379/2024) Motorradfahrer bei Unfall auf L531 schwer verletzt, Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Göttingen (ots) - Göttingen, Berliner Straße Sonntag, 6. Oktober 2024, 10.30 bis 11.00 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Ein telefonischer Hinweis auf einen Mann, der angeblich u. a. mit einem Maschinengewehr bewaffnet in den Bahnhof gegangen sein soll, hat am Sonntagvormittag (06.10.24) gegen 10.30 Uhr in Göttingen einen ...

mehr