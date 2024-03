Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots)

Am 07.03.2024, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein Radfahrer in der Bahnhofstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn ein, wodurch eine 69-Jährige PKW-Fahrerin im Fließverkehr ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver touchierte die PKW-Fahrerin einen geparkten PKW am Fahrbahnrand. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Eine Personenbeschreibung des Radfahrers liegt nicht vor. Die Schadenssumme an den beiden PKW beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell