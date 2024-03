POL-PDLU: PKW nach Straftaten sichergestellt

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 09:45 Uhr missachtete ein 33-Jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung der L528/K18 die Vorfahrt eines 59-Jährigen PKW-Fahrers. Der PKW des 33-Jährigen überschlug sich in Folge des Unfalls. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen, wobei der 33-Jährige in ein Krankenhaus verbracht wurde. Aufgrund der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich etwa ...

