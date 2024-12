POL-CUX: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf der BAB27 im Bereich Ritterhude

Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Am Mittwoch (11.12.2024) ereignete sich um 16:40 Uhr auf der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa ein Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Frau aus Bad Bederkesa verletzt wurde. Diese nutzte eine Querungshilfe an der Einmündung zur Holzurburger Straße, um über diese zu gelangen, als eine 33-jährige aus Neuenkirchen mit ...

mehr