POL-CUX: Nach Bergung einer leblosen Person aus dem Hafenbecken in Cuxhaven - Identität des Mannes steht fest - Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am Montag (09.12.2024) kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Trickdiebstahl einer Geldbörse im Kreuzungsbreich Lamstedter Straße/Zentrumstraße in Hemmoor. Ein bislang unbekannter Mann sprach hierbei unter einem Vorwand einen 68-jährigen Taxifahrer an, welcher mit seinem Taxi an der dortigen Ampel stand. Aus der geöffneten Fahrertür entwendete ...

mehr