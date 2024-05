Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Bückeburg sucht den Verursacher und/oder Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag, den 26.05.2024 zwischen 14:40 Uhr und 19:15 Uhr an der Straße Im Winkel in Obernkirchen ereignete.

Eine 70-Jährige aus Obernkirchen parkte ihren Renault auf dem Seitenstreifen der Straße Im Winkel Höhe der Hausnummer 1. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie Schäden, die zuvor noch nicht da gewesen waren.

An dem Fahrzeug konnte rote Fremdfarbe festgestellt werden.

Der Verursacher, Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

