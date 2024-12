Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++++ Alkoholisierter Fahrer zunächst mit seinem PKW und im Anschluss unbefugt mit einem Bagger unterwegs

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Mittwoch (11.12.2024) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland kurz nach 15:30 Uhr einen VW Passat, welcher die BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode befuhr. Bei der Kontrolle konnte der 60-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven keinen Führerschein vorzeigen, da er gar nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem 60-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Loxstedt/Hohewurth. Am Donnerstag (12.12.2024) kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt sowie einer unbefugten Ingebrauchnahme in Hohewurth in Loxstedt. Ein 42-jähriger aus der Gemeinde Loxstedt kam mit seinem PKW Fiat zunächst nach Hause. Nachdem er etwa zehn Minuten im Haus verbracht hatte, kam er wieder heraus und begann einen Bagger auf der gegenüberliegenden Baustelle zu bedienen. Hierbei wurde er durch Zeugen beobachtet, welche Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer bemerkten. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

