POL-PDPS: Unfall mit Flucht auf der A 62

Pirmasens (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 25.09.2024, bis Samstag, den 28.09.2024 gegen 16:00 Uhr, parkte der 35-jährige Geschädigte seinen BMW in der Bogenstraße in Pirmasens. Etwa in Höhe der dortigen Hausnummer 51 streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den BMW und beschädigte die Fahrzeugfront. An der vorderen Stoßstange des beschädigten Fahrzeuges konnten rote Farbanhaftungen festgestellt ...

