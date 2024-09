Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Im Vorbeifahren den Außenspiegel abgefahren

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 28.09.204 gegen 11:08 Uhr, parkte der 67-jährige Geschädigte mit seinem roten Suzuki Jimny in der Lothringer Straße, Höhe Hausnummer 60, in Pirmasens- Niedersimten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war in Richtung Pirmasens unterwegs und streifte daraufhin im Vorbeifahren den Außenspiegel des Suzuki Jimny und beschädigte diesen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. |pips

