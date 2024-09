POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Pirmasens (ots) - Am frühen Samstagmorgen, den 28.09.2024 gegen 04:00 Uhr, kam es in einer Kneipe in der Blümelstalstr. in Pirmasens zu einer Schlägerei. Hierbei wurde ein 25-jähriger Mann aus Pirmasens von mehreren Unbekannten mit Schlägen und Tritten traktiert. Hierdurch erlitt dieser leichte Verletzungen. Der Geschädigte konnte sich noch ein Kennzeichen merken, in welches sich die Täter flüchteten. ...

