Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: An parkendes Auto gefahren und abgehauen

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 25.09.2024, bis Samstag, den 28.09.2024 gegen 16:00 Uhr, parkte der 35-jährige Geschädigte seinen BMW in der Bogenstraße in Pirmasens. Etwa in Höhe der dortigen Hausnummer 51 streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den BMW und beschädigte die Fahrzeugfront. An der vorderen Stoßstange des beschädigten Fahrzeuges konnten rote Farbanhaftungen festgestellt werden. Es ist daher möglich, dass es sich bei dem Unfallflüchtigen um ein Fahrzeug mit roter Lackierung handelte. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. |pips

