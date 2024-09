POL-BOR: Stadtlohn - Unfall unter Alkoholeinfluss

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Gronauer Straße; Tatzeit: Nacht zum 28.09.2024; In Geschäftsräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Rhede. Wie sie in das Gebäude an der Gronauer Straße gelangt sind und ob sie etwas daraus entwendet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt ...

mehr