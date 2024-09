Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19.09.2024) in der Zeit von 17 Uhr bis 17:30 Uhr wurde der Geldbeutel eines 50-Jährigen gestohlen. Der Mann war in der Bismarckstraße in einem Nonfood-Discounter einkaufen, als er eine Berührung an seinem Rucksack spürte. Hinter ihm stand eine ca. 1,70 cm große Frau, die ein schwarz-weiß-gestreiftes Oberteil trug. An der Kasse merkte der 50-Jährige dann, dass sein Geldbeutel mit ca. 100 Euro Bargeld gestohlen wurde.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu der Frau geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell